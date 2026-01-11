EUA lançam ataques "em larga escala" contra EI na Síria
Bombardeios são nova rodada de retaliação contra Estado Islâmico, após ataque que matou três americanos em dezembro em território sírio.Os Estados Unidos e forças aliadas anunciaram neste sábado (10/01) que lançaram uma série de ataques em grande escala contra o grupo Estado Islâmico (EI) na Síria , uma nova retaliação como resposta a um ataque mês passado que matou três americanos naquele país. Em 13 de dezembro, dois soldados americanos e um intérprete civil foram mortos em uma emboscada que teria sido realizada pelo Estado Islâmico em Palmira , um sítio arqueológico histórico que já foi controlado pelos combatentes jihadistas "Os ataques de hoje alvejaram o Estado Islâmico em toda a Síria" e fizeram parte da Operação Hawkeye, lançada "em resposta direta ao ataque fatal do Estado Islâmico contra forças americanas e sírias em Palmira", afirmou o Comando Central dos EUA. Primeira rodada foi em dezembro Os Estados Unidos e a Jordânia realizaram uma rodada anterior de ataques aéreos como parte da mesma operação no mês passado, atingindo cerca de 70 alvos do EI. O ataque contra americanos em Palmira foi o primeiro incidente desse tipo desde a queda do líder sírio Bashar al-Assad em dezembro de 2024. Os militares americanos estavam apoiando a Operação Inherent Resolve, uma coalizão internacional para combater o Estado Islâmico, que havia conquistado grandes áreas do território sírio e iraquiano em 2014. Embora os jihadistas tenham sido derrotados pelas forças terrestres locais, apoiadas por ataques aéreos internacionais, o Estado Islâmico ainda mantém presença na Síria, particularmente em seu vasto deserto. md (EFE, AFP)