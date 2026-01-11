EUA anuncia ataques em 'grande escala' contra o EI na Síria

Os Estados Unidos afirmaram no sábado (10) ter realizado ataques em grande escala contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria, em resposta ao ataque que matou três americanos em dezembro naquele país. Em um comunicado divulgado no X, o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio (Centcom) explicou que conduziu, "em colaboração com forças parceiras, ataques em grande escala contra múltiplos alvos do EI em toda a Síria".

A vizinha Jordânia indicou neste domingo (11) que participou desta operação, "com o objetivo de neutralizar as capacidades de grupos terroristas e impedi-los de se reorganizarem ou utilizarem essas áreas" para lançar ataques que ameaçam a "segurança regional", segundo um comunicado do exército. Os Estados Unidos já haviam contra-atacado o grupo jihadista após o ataque, atribuído por Washington ao EI, que matou dois militares americanos e um intérprete em 13 de dezembro na região desértica de Palmira. Em dezembro, os Estados Unidos já haviam anunciado que atacaram "redutos" do grupo jihadista, também com o apoio da Jordânia. Pelo menos cinco membros do Estado Islâmico morreram, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com uma ampla rede de fontes de informação na Síria.