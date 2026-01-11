Espanyol tropeça com Levante e Rayo Vallecano vence confronto direto com Mallorca
O Espanyol deixou dois pontos escaparem contra o Levante ao empatar em 1 a 1 neste domingo (11), pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto o Rayo Vallecano ganhou fôlego ao derrotar o Mallorca por 2 a 1 em confronto direto na luta contra o rebaixamento.
No Estádio Ciudad de Valencia, Carlos Romero (52') colocou o Espanyol na frente no início do segundo tempo, mas a alegria durou pouco: Iker Losada (54') deixou tudo igual dois minutos depois e deu um banho de água fria no time catalão, está na briga por vaga nas copas europeias da próxima temporada.
O Espanyol segue na quinta colocação com 34 pontos, quatro atrás do Atlético de Madrid (4º), que fecha a zona de classificação da Liga dos Campeões.
Mais cedo, o Rayo Vallecano recebeu o Mallorca e saiu com a vitória graças aos gols de Jorge de Frutos (5') e Isi Palazón (43' de pênalti). Vedat Muriqui (31') havia empatado provisionalmente.
Com o resultado, a equipe de Vallecas sobe para a décima posição, com 22 pontos, enquanto o Mallorca se mantém em 17º com 18 pontos, um acima do Valencia (18º), que abre a zona de rebaixamento.
--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Getafe - Real Sociedad 1 - 2
- Sábado:
Real Oviedo - Betis 1 - 1
Villarreal - Alavés 3 - 1
Girona - Osasuna 1 - 0
Valencia - Elche 1 - 1
- Domingo:
Rayo Vallecano - Mallorca 2 - 1
Levante - Espanyol 1 - 1
- Segunda-feira:
(17h00) Sevilla - Celta Vigo
. Antecipados:
- Terça-feira, 2 de dezembro:
Barcelona - Atlético de Madrid 3 - 1
- Quarta-feira, 3 de dezembro:
Athletic Bilbao - Real Madrid 0 - 3
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33
2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24
3. Villarreal 41 18 13 2 3 37 17 20
4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17
5. Espanyol 34 19 10 4 5 23 20 3
6. Betis 29 19 7 8 4 31 25 6
7. Celta Vigo 26 18 6 8 4 24 20 4
8. Athletic Bilbao 24 19 7 3 9 17 25 -8
9. Elche 23 19 5 8 6 25 24 1
10. Rayo Vallecano 22 19 5 7 7 16 22 -6
11. Real Sociedad 21 19 5 6 8 24 27 -3
12. Getafe 21 19 6 3 10 15 25 -10
13. Girona 21 19 5 6 8 18 34 -16
14. Sevilla 20 18 6 2 10 24 29 -5
15. Osasuna 19 19 5 4 10 18 22 -4
16. Alavés 19 19 5 4 10 16 24 -8
17. Mallorca 18 19 4 6 9 21 28 -7
18. Valencia 17 19 3 8 8 18 31 -13
19. Levante 14 18 3 5 10 21 30 -9
20. Real Oviedo 13 19 2 7 10 9 28 -19
rsc/cbDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente