Endrick estreia pelo Lyon e marca gol da vitória sobre o Lille (2-1) na Copa da França
O Lyon, com um gol decisivo do atacante brasileiro Endrick, se classificou para as oitavas de final da Copa da França ao vencer o Lille por 2 a 1 neste domingo (11), no estádio Pierre-Mauroy.
Jogando fora de casa, foi o Lyon saiu na frente no primeiro minuto graças ao gol de Afonso Moreira, aproveitando erro do goleiro Arnaud Bodart.
Aos 28, Nathan Ngoy empatou para o Lille, mas Endrick devolveu a vantagem aos visitantes minutos antes do intervalo (43').
Na reta final, o Lille teve uma grande chance de empatar em um chute do português Tiago Santos (88'), mas a bola explodiu na trave.
