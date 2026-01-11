Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Endrick estreia pelo Lyon e marca gol da vitória sobre o Lille (2-1) na Copa da França

Autor AFP
O Lyon, com um gol decisivo do atacante brasileiro Endrick, se classificou para as oitavas de final da Copa da França ao vencer o Lille por 2 a 1 neste domingo (11), no estádio Pierre-Mauroy.

Jogando fora de casa, foi o Lyon saiu na frente no primeiro minuto graças ao gol de Afonso Moreira, aproveitando erro do goleiro Arnaud Bodart.

Aos 28, Nathan Ngoy empatou para o Lille, mas Endrick devolveu a vantagem aos visitantes minutos antes do intervalo (43').

Na reta final, o Lille teve uma grande chance de empatar em um chute do português Tiago Santos (88'), mas a bola explodiu na trave.

