Cuba rebate Trump, nega receber dinheiro e defende direito de importar petróleo

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmou que o país "não recebe nem recebeu jamais qualquer compensação monetária ou material" e que tem "direito absoluto de importar combustível" de mercados dispostos a exportá-lo, em reação às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o fim do envio de petróleo e dinheiro à ilha.

Em publicação no X, Rodríguez escreveu que Cuba nunca foi remunerada por serviços de segurança prestados a outros países e ressaltou que, "ao contrário dos EUA, não temos um governo que se preste ao mercenarismo, à chantagem ou à coerção militar contra outros Estados". Segundo ele, Havana exerce apenas o direito soberano de manter relações comerciais, sem "a interferência ou a subordinação às medidas coercitivas unilaterais dos EUA".