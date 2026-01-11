Cresce número de mortos por protestos no Irã; líder supremo culpa 'vândalos'

O número de mortos pela repressão à onda de protestos no Irã subiu para 538, informou a Iran Human Rights, uma organização não governamental com sede na Noruega que monitora a situação no país. Outras 10.600 pessoas foram detidas durante as duas semanas de protestos, segundo a entidade. O mais recente balanço de mortes nos protestos contra o regime teocrático do aiatolá Ali Khamenei ocorre em meio à denúncias de violência policial feitas por manifestantes. O chefe da polícia do Irã, Ahmad-Reza Radan, afirmou neste domingo que "o nível de confronto contra os manifestantes se intensificou". Enquanto isso, mais protestos foram convocados.

O governo do Irã descreveu a luta contra o que chamou de "tumultos" como uma "batalha de resistência nacional iraniana contra os Estados Unidos e o regime sionista". O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, prometeu abordar as queixas econômicas, mas não mostrou sinais de recuar de uma severa repressão. Ao contrário: ele conclamou a população a participar de uma "marcha de resistência nacional" com manifestações em todo o país na segunda-feira, 12, para denunciar a violência, que o governo atribuiu a "criminosos e terroristas urbanos", informou a televisão estatal. "Nosso dever é resolver e atender às queixas do povo. Mas também temos o dever de não deixar que manifestantes desestabilizem o país", disse o presidente, Masoud Pezeshkian, em uma entrevista à televisão estatal iraniana no sábado. Ele falou enquanto os manifestantes no Irã enfrentam uma repressão intensificada e letal por parte das autoridades.

À medida que os protestos escalam, a teocracia do Irã parece cada vez mais vulnerável, e altos funcionários procuraram culpar os Estados Unidos e Israel, dizendo que ambos apoiam os manifestantes. As instalações militares e nucleares do Irã foram danificadas por uma guerra de 12 dias com Israel em junho passado, e o país vem afundando em uma grave crise econômica após a reativação de sanções econômicas da ONU no ano passado. Aumentando a pressão, o Presidente Trump disse que poderia atacar o Irã se as autoridades matassem manifestantes pacíficos, e vários funcionários dos EUA disseram ao The New York Times no sábado que ele foi informado sobre novas opções de ataques militares.

Maiores protestos em 15 anos; líder fala em 'vândalos' e acusa EUA As manifestações, iniciadas há duas semanas por insatisfação com a situação econômica do país, são as maiores em uma década. Para além da pauta econômica, os protestos passaram a ecoar contra o regime político do Irã. O país está sem acesso à internet há 48 horas, após um apagão nacional imposto pelas autoridades do regime teocrático, segundo a ONG de cibersegurança Netblocks. Apesar do bloqueio à rede, os protestos seguem em crescente.