Bayern atropela Wolfsburg (8-1) e dá mais um passo rumo ao título alemão

AFP
AFP
O Bayern de Munique atropelou o Wolfsburg por 8 a 1 neste domingo (11), no primeiro jogo da equipe em 2026, e deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Alemão.

Com 44 pontos em 16 rodadas (14 vitórias e dois empates), o Bayern aumentou ainda mais sua vantagem em relação ao vice-líder, o Borussia Dortmund (33 pontos), que na sexta-feira empatou em 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt (7º).

Os bávaros abriram o placar graças a um gol contra de Kilian Fischer (5') e o Wolfsburg chegou a empatar com Dzenan Pejcinovic (13'), mas não conseguiu evitar a goleada.

Luis Díaz (30'), Michael Olise (50' e 76'), Moritz Jenz (53', contra), Raphaël Guerreiro (68'), Harry Kane (69') e Leon Goretzka (88') completaram o massacre na Allianz Arena. 

Em caso de vitória na próxima quarta-feira contra o Colônia, o Bayern de Munique igualará o melhor primeiro turno da Bundesliga, alcançada pelo próprio Gigante da Baviera na temporada 2013/2014, a primeira da passagem de Pep Guardiola pelo clube (47 pontos).

Por sua vez, o Wolfsburg se mantém na 14ª colocação com 15 pontos, três acima da zona de rebaixamento.

--- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   E. Frankfurt - B. Dortmund          3 - 3

  

   - Sábado:

   Union Berlin - Mainz                2 - 2

   Freiburg - Hamburgo                 2 - 1

   Heidenheim - Colônia                2 - 2

   Bayer Leverkusen - Stuttgart        1 - 4

  

   - Domingo:

   B. Mönchengladbach - Augsburg       4 - 0

   Bayern de Munique - Wolfsburg       8 - 1

  

   . Adiados:

   St. Pauli - RB Leipzig              

   Werder Bremen - Hoffenheim         

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       44  16  14   2   0  63  12  51

    2. Borussia Dortmund       33  16   9   6   1  29  15  14

    3. RB Leipzig              29  15   9   2   4  30  19  11

    4. Bayer Leverkusen        29  16   9   2   5  34  24  10

    5. Stuttgart               29  16   9   2   5  29  23   6

    6. Hoffenheim              27  15   8   3   4  29  20   9

    7. Eintracht Frankfurt     26  16   7   5   4  33  33   0

    8. Freiburg                23  16   6   5   5  27  27   0

    9. Union Berlin            22  16   6   4   6  22  25  -3

   10. B. Mönchengladbach      19  16   5   4   7  22  24  -2

   11. Colônia                 17  16   4   5   7  24  26  -2

   12. Werder Bremen           17  15   4   5   6  18  28 -10

   13. Hamburgo                16  16   4   4   8  17  27 -10

   14. Wolfsburg               15  16   4   3   9  24  36 -12

   15. Augsburg                14  16   4   2  10  17  32 -15

   16. St. Pauli               12  15   3   3   9  13  26 -13

   17. Heidenheim              12  16   3   3  10  15  36 -21

   18. Mainz                    9  16   1   6   9  15  28 -13



