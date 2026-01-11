Bayern atropela Wolfsburg (8-1) e dá mais um passo rumo ao título alemão

Com 44 pontos em 16 rodadas (14 vitórias e dois empates), o Bayern aumentou ainda mais sua vantagem em relação ao vice-líder, o Borussia Dortmund (33 pontos), que na sexta-feira empatou em 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt (7º).

O Bayern de Munique atropelou o Wolfsburg por 8 a 1 neste domingo (11), no primeiro jogo da equipe em 2026, e deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Alemão.

Os bávaros abriram o placar graças a um gol contra de Kilian Fischer (5') e o Wolfsburg chegou a empatar com Dzenan Pejcinovic (13'), mas não conseguiu evitar a goleada.

Luis Díaz (30'), Michael Olise (50' e 76'), Moritz Jenz (53', contra), Raphaël Guerreiro (68'), Harry Kane (69') e Leon Goretzka (88') completaram o massacre na Allianz Arena.

Em caso de vitória na próxima quarta-feira contra o Colônia, o Bayern de Munique igualará o melhor primeiro turno da Bundesliga, alcançada pelo próprio Gigante da Baviera na temporada 2013/2014, a primeira da passagem de Pep Guardiola pelo clube (47 pontos).

Por sua vez, o Wolfsburg se mantém na 14ª colocação com 15 pontos, três acima da zona de rebaixamento.