A uma semana do Aberto da Austrália, Sabalenka é campeã do WTA 500 de Brisbane

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, foi campeã do WTA 500 de Brisbane neste domingo (11), ao derrotar na final a ucraniana Marta Kostyuk (N.26). Sabalenka fechou em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 18 minutos de jogo.

"Todos os dias você entra em quadra para mostrar o seu nível, e acho que esta semana me saí muito bem", disse a bielorrussa de 27 anos, que conquistou o título sem perder um único set. A vitória em Brisbane dá motivação para o Aberto da Austrália, que começa daqui a uma semana: "Estarei lá, lutando", afirmou a número 1 do mundo. "Farei tudo o que estiver ao meu alcance para chegar o mais longe possível", acrescentou. "Meu objetivo é me sair um pouco melhor do que no ano passado". Em 2025, Sabalenka foi derrotada na final do Aberto da Austrália pela americana Madison Keys, depois de ter sido campeã em 2023 e 2024.

Na final em Brisbane, Kostyuk, de 23 anos, não foi páreo para a número 1 do mundo e teve problemas com seu saque durante a partida. Assim como muitas tenistas ucranianas, ela se recusou a cumprimentar sua rival bielorrussa após a vitória e mencionou o conflito em seu país. "Jogo todos os dias com dor no coração, e há milhares de pessoas que agora estão sem eletricidade e água quente", disse Kostyuk. "Está fazendo 20 graus negativos lá fora, e é muito doloroso viver essa realidade todos os dias".