Trump assina ordem para proteger receita do petróleo venezuelano mantida nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, deu mais um passo em direção ao controle das vendas futuras de petróleo venezuelano e seus rendimentos ao declarar uma emergência nacional e emitir uma ordem executiva destinada a bloquear reivindicações sobre a receita.

A ordem, assinada por Trump neste sábado, tem como objetivo salvaguardar a receita do petróleo venezuelano mantida em contas do Tesouro americano, bloqueando-a dos credores da Venezuela e impedindo sua apreensão para satisfazer dívidas ou outras reivindicações legais, segundo a Casa Branca.