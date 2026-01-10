Suíça homenageia vítimas de tragédia em resort nos Alpes

Promotoria determina prisão preventiva de um dos donos do bar onde incêndio matou 40 pessoas durante as comemorações do Ano Novo. País observa dia nacional de luto.A Suíça observou um dia nacional de luto nesta sexta-feira (09/01) em memória das 40 pessoas que morreram no incêndio no bar Le Constellation durante as comemorações do Ano Novo no resort alpino de Crans-Montana. No mesmo dia, promotores solicitaram a prisão preventiva de Jacques Moretti, um dos proprietários do local. A procuradora-geral da região de Valais, Beatrice Pilloud, afirmou em um nota que a detenção era necessária para evitar risco de fuga. A esposa de Jacques e coproprietária do bar, Jessica Moretti, permanecerá em liberdade sob supervisão judicial. Um registro comercial suíço lista o casal francês como proprietários do bar Le Constellation. A imprensa local informou que Moretti estava sob custódia aguardando a decisão do tribunal, após o casal ter sido interrogado durante seis horas por promotores em Sion na manhã desta sexta-feira. As autoridades suíças abriram uma investigação criminal contra os ambos, que são suspeitos de homicídio culposo, lesão corporal culposa e incêndio criminoso. Além das vítimas fatais, 116 pessoas ficaram feridas no incidente, muitas delas em estado grave. Visivelmente abalada pelo ocorrido, Jessica Moretti conversou com repórteres após ter sido liberada pelas autoridades. "Meus pensamentos estão constantemente com as vítimas e com as pessoas que lutam" por suas vidas. "Foi uma tragédia inimaginável. Jamais poderíamos ter imaginado isso. Aconteceu em nosso estabelecimento, e eu quero pedir desculpas." Dia nacional de luto Uma missa em memória das vítimas e um minuto nacional de silêncio marcaram a homenagem realizada nesta sexta-feira, enquanto os sinos das igrejas em toda a Suíça soaram por cinco minutos, a partir das 14h. Em todo o país, as pessoas se reuniram para acender velas, depositar flores e acompanhar a cerimônia de homenagem que foi transmitida ao vivo pela televisão pública. Discursando na cerimônia em Martigny, o presidente suíço, Guy Parmelin, disse que "a memória daquela noite terrível ilumina os rostos das 156 vítimas, seus dias felizes, seu espírito descontraído". "Nosso país está consternado com esta tragédia; se curva diante da memória daqueles que não estão mais entre nós, permanece ao lado daqueles que estão prestes a embarcar em uma longa jornada de recuperação". A cerimônia contou com a presença dos presidentes da França, Emmanuel Macron; da Itália, Sergio Mattarella; e o primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever. Investigações na França e na Itália Os investigadores disseram acreditar que velas acesas sobre garrafas de champanhe iniciaram o incêndio quando foram colocadas perto demais do teto. As autoridades investigam se o material de isolamento acústico no teto estava em conformidade com as normas e se as velas eram permitidas para uso no bar. Inspeções de segurança contra incêndio não eram realizadas no local desde 2019. A gravidade das queimaduras dificultou a identificação de algumas vítimas, exigindo que as famílias fornecessem amostras de DNA às autoridades. A polícia informou que muitas das vítimas tinham entre 13 e 25 anos. "O que aconteceu não é uma tragédia: é o resultado de muitas pessoas que não fizeram seu trabalho ou que pensaram que estavam ganhando dinheiro fácil", disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ao comentar o incidente que matou seis italianos. "Os responsáveis devem ser identificados e processados." Ela disse que a Procuradoria-Geral italiana iniciou uma investigação separada. O Ministério Público de Paris anunciou na última segunda-feira a abertura de uma inquérito para auxiliar a investigação suíça e facilitar a comunicação das famílias das vítimas francesas com os investigadores suíços. Nove cidadãos franceses foram mortos, o mais jovem deles com 14 anos, e outros 23 ficaram feridos. A maioria das vítimas do incêndio no Le Constellation era suíça, mas entre os mortos e feridos havia um total de 19 nacionalidades. rc (AFP, AP)