Roma vence Sassuolo e sobe para 3º no Campeonato Italiano

Jogando em casa, os 'giallorossi' só abriram o placar na reta final do segundo tempo com o francês Manu Koné (76') marcando de cabeça.

A Roma assumiu provisoriamente a terceira posição do Campeonato Italiano ao vencer o Sassuolo por 2 a 0 neste sábado (10), pela 20ª rodada.

O argentino Matías Soulé, autor da assistência para o primeiro gol, selou a vitória três minutos depois batendo de primeira após Stephan El Shaarawy ajeitar de calcanhar dentro da área.

A Roma não emendava duas vitórias seguidas no campeonato desde novembro. Com 39 pontos, a equipe pula da quinta para a terceira colocação, ultrapassando Napoli (4º, 38 pontos) e Juventus (5ª, 36 pontos), que ainda jgam na rodada.

O time do experiente técnico Gian Piero Gasperini tem dois jogos a mais que Inter de Milão (líder, 42 pontos), Milan (2º, 39 pontos) e Napoli.

Em outro jogo deste sábado, o Como, que vinha de três vitórias consecutivas, empatou em casa com o Bologna (8º) em 1 a 1. O time lombardo, comandado pelo ex-jogador espanhol Cesc Fàbregas, é o sexto colocado com 34 pontos.