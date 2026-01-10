Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Proprietário de bar incendiado na Suíça diz que porta de serviço estava bloqueada por dentro

Proprietário de bar incendiado na Suíça diz que porta de serviço estava bloqueada por dentro

O proprietário do bar na Suíça onde um incêndio provocou a morte de 40 pessoas na noite do Ano Novo disse aos investigadores que uma "porta de serviço" estava bloqueada por dentro.

A maioria dos mortos eram adolescentes, e outras 116 pessoas ficaram feridas na tragédia.

Interrogado pela promotoria de Valais, o francês Jacques Moretti, um dos dois proprietários do bar Le Constellation na estação suíça de esqui de Crans-Montana, disse que, quando chegou ao bar logo depois do incêndio, "forçou essa porta" pois estava "bloqueada por dentro", segundo trechos dos depoimentos publicados por vários veículos franceses e suíços, cuja autenticidade foi confirmada à AFP por uma fonte próxima do caso.

Moretti, detido preventivamente desde a sexta-feira após a audiência, afirmou aos investigadores que se tratava de uma "porta de serviço" e que não estava sinalizada "como saída de emergência".

O incêndio teria sido causado por velas vulcão -- um artefato pirotécnico que lança faíscas -- colocadas em garrafas de champanhe, segundo as primeiras investigações.

Também há dúvidas sobre a presença e o acesso aos extintores, e a conformidade das vias de saída desse bar.

"Sistematicamente, quando servimos uma garrafa no salão, colocamos uma vela vulcão", explicou, por sua vez, sua esposa e coproprietária do estabelecimento, Jessica Moretti, que foi liberada após a audiência na sexta-feira.

"Faz dez anos que fazemos isso, e nunca houve problema", indicou seu esposo. 

Segundo ele, "não é impossível" que essas velas tenham causado o incêndio, mas acredita que "deve haver algo mais". Essas velas vulcão "não eram tão potentes para provocar fogo na espuma acústica. Fiz testes", acrescentou.

O casal é suspeito de "homicídio por negligência, lesões corporais por negligência e incêndio por negligência".

Após a investigação, o Ministério Público de Valais decidirá se arquiva o caso ou apresenta uma denúncia com vistas a um eventual processo.

