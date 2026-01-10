Principal negociador da Ucrânia conversou com representantes dos EUA neste sábado, diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse que o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, conversou com representantes dos Estados Unidos neste sábado, 10, enquanto Kiev e Washington buscam chegar a um acordo de paz para encerrar a guerra no Leste Europeu.

"Continuamos a nos comunicar com o lado americano praticamente todos os dias", escreveu Zelensky em sua conta oficial do Telegram.