Oposição da Venezuela informa 17 presos políticos libertados em processo lento

A principal coalizão da Venezuela informou, neste sábado (10), que 17 presos políticos foram libertados em meio ao lento processo de solturas anunciado pelo governo sob pressão dos Estados Unidos. A Plataforma Unidade publicou o balanço em sua conta no X, sem especificar nomes. Outras ONGs relatam a libertação de 12 pessoas, de um total entre 800 e 1.200 detidos.

Dezenas de famílias estão dormindo do lado de fora de centros de detenção como El Rodeo I, nos arredores da capital, há dois dias aguardando notícias. Os guardas alegam não saber de nada. "Exigimos que os processos de libertação sejam acelerados para que o sofrimento dos presos políticos e de suas famílias finalmente termine", declarou a Plataforma Unidade em comunicado. A Venezuela anunciou na quinta-feira a libertação de um "número significativo" de detidos, incluindo estrangeiros. Mas, 48 horas depois, pouco progresso foi feito. O governo ainda não respondeu às insistentes mensagens da imprensa internacional sobre o assunto.

Entre os primeiros libertados estavam o ex-candidato presidencial Enrique Márquez, que foi solto juntamente com o dirigente Biagio Pilieri. A ativista Rocío San Miguel, que possui dupla cidadania, foi libertada junto com outros quatro espanhóis e viajaram para Madri. A ONG Foro Penal informou a libertação, no estado de Bolívar (sul), do médico Virgilio Valverde, coordenador da juventude do partido da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado. "Ele nunca deveria ter estado atrás das grades!", escreveu a organização política nas redes sociais. Didiles Corredor, presa desde julho de 2023, também foi libertada.