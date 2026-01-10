Nigéria vence Argélia e vai enfrentar Marrocos na semifinal da Copa Africana

Nigéria vence Argélia e vai enfrentar Marrocos na semifinal da Copa AfricanaEquipe comandada por Osimhen e Lookman busca superar o vice da edição passada
A Nigéria venceu a Argélia por 2 a 0 neste sábado, 10, em Marrakech, e vai enfrentar o anfitrião Marrocos na semifinal da Copa Africana de Nações (CAN).
Os nigerianos dominaram o primeiro tempo, mas só conseguiram abrir o placar depois do intervalo com o atacante Victor Osimhen marcando de cabeça, aos dois da segunda etapa.
Dez minutos depois, Osimhen não foi fominha e passou a bola para Akor Adams driblar o goleiro Luca Zidane com sangue frio e ampliar a vantagem.
"Toda a equipe está de parabéns por esta atuação contra a ótima seleção argelina. Quanto a mim, só fiz o meu trabalho, tentei lutar pela equipe, ajudar com gols e assistências", disse Osimhen ao receber o prêmio de melhor jogador da partida.
Vice-campeã da CAN há dois anos, derrotada na final pela Costa do Marfim, a Nigéria chegou ao Marrocos em baixa depois de não conseguir se classificar para a Copa do Mundo de 2026, mas sonha em conquistar seu quarto título continental.
Os 'Super Águias' não se intimidaram com os mais de 30 mil espectadores em Marrakech, que em grande maioria torciam pela Argélia, uma verdadeira prova de fogo antes do duelo contra os donos da casa, na próxima.