Nigéria vence Argélia e vai enfrentar Marrocos na semifinal da Copa Africana

Nigéria derruba Argélia com show de Osimhen / Crédito: Paul Ellis / AFP via Getty Images

A Nigéria venceu a Argélia por 2 a 0 neste sábado, 10, em Marrakech, e vai enfrentar o anfitrião Marrocos na semifinal da Copa Africana de Nações (CAN). Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Os nigerianos dominaram o primeiro tempo, mas só conseguiram abrir o placar depois do intervalo com o atacante Victor Osimhen marcando de cabeça, aos dois da segunda etapa.