Nicarágua liberta dezenas de presos políticos

O governo da Nicarágua libertou "dezenas" de pessoas depois que a embaixada dos Estados Unidos em Manágua defendeu a libertação de presos políticos, segundo um comunicado oficial divulgado neste sábado (10). Na sexta-feira, a missão diplomática de Washington em Manágua assegurou em uma mensagem na rede social X que, enquanto a Venezuela libertou "um grande número de presos políticos", na Nicarágua "mais de 60 pessoas" permaneciam "detidas injustamente".

No site oficialista 19 digital, o governo nicaraguense anunciou que, "devido às comemorações dos 19 anos" de Daniel Ortega no poder, "dezenas de pessoas que estavam no sistema penitenciário nacional retornaram a seus lares e famílias". Fotografias e vídeos difundidos pela imprensa oficialista mostram vários detidos assinando seus documentos de soltura diante de agentes policiais, e abraçados com familiares que foram chamados para recebê-los. "Esta ação é símbolo de nosso compromisso invariável com o encontro, a paz e o direito de todos a uma convivência familiar e comunitária, respeitosa e tranquila", disse o governo da Nicarágua em sua nota, na qual não identificou os presos libertados nem as circunstâncias nas quais eles haviam sido detidos. - 'Ditadura brutal' -

Uma ONG e a imprensa no exílio denunciaram na sexta-feira que pelo menos 61 pessoas foram detidas na Nicarágua por comemorar ou manifestar apoio nas redes sociais à captura do presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro. Os cônjuges e copresidentes da Nicarágua, Daniel Ortega e Rosario Murillo, são aliados incondicionais de Maduro, que foi capturado junto com sua esposa, Cilia Flores, por militares americanos em Caracas há uma semana, e levado a Nova York para responder a um processo por narcotráfico e outras acusações. Não se sabe se entre os libertados pelo governo nicaraguense há pessoas detidas por esse motivo.

Em mensagem na rede social X, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos afirmou que a "ditadura brutal Murillo-Ortega" deveria ter sido um governo de cinco anos. "Os nicaraguenses votaram por um presidente em 2006, não por uma dinastia ilegítima vitalícia. Reescrever a Constituição e esmagar a dissidência não apagarão as aspirações dos nicaraguenses de viverem livres da tirania", declarou. Ortega, de 80 anos, e Murillo, de 74, exercem poder absoluto na Nicarágua, restringiram liberdades e aniquilaram a oposição após os protestos de 2018 que deixaram 300 mortos, considerados por eles uma tentativa de golpe de Estado patrocinada por Washington.