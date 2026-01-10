Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nicarágua anuncia que está libertando prisioneiros após pressão dos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O Ministério do Interior da Nicarágua disse neste sábado, 10, que o país libertaria dezenas de prisioneiros, enquanto os Estados Unidos aumentavam a pressão sobre o ditador Daniel Ortega, uma semana após prenderem o ditador venezuelano Nicolás Maduro.

Na sexta-feira, 9, a embaixada dos EUA na Nicarágua disse que a Venezuela deu um passo importante em direção à paz ao libertar o que descreveu como "prisioneiros políticos". Mas lamentou que, na Nicarágua, "mais de 60 pessoas permanecem injustamente detidas ou desaparecidas, incluindo pastores, trabalhadores religiosos, doentes e idosos".

O Ministério do Interior disse neste sábado em um comunicado que "dezenas de pessoas que estavam no Sistema Penitenciário Nacional estão retornando para suas casas e famílias".

Na sexta-feira, 9, uma ONG que compila relatórios de violações de direitos humanos no país latino-americano afirmou que ao menos 61 pessoas foram presas na Nicarágua após comemorarem ou demonstrarem apoio à captura de Maduro nas redes sociais. As prisões foram registradas em nove estados do país.

O governo nicaraguense tem realizado uma repressão contínua desde os protestos em massa em 2018, que foram violentamente reprimidos, e prendeu adversários, líderes religiosos e jornalistas.

No últimos oito anos, foram fechadas mais de 5.000 organizações, em grande parte religiosas, e milhares foram forçados a fugir do país.

