Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nasa planeja evacuar astronautas da EEI por motivos médicos em 14 de janeiro

Nasa planeja evacuar astronautas da EEI por motivos médicos em 14 de janeiro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os membros da tripulação da Nasa a bordo da Estação Espacial Internacional poderão retornar à Terra já nesta quarta-feira (14), informou a agência espacial americana, após um problema médico forçar seu retorno antecipado. 

"A Nasa e a SpaceX planejam desacoplar a Tripulação 11 da Estação Espacial Internacional a partir das 17h (horário do leste dos EUA) do dia 14 de janeiro, com um pouso previsto para a madrugada do dia 15 de janeiro, na costa da Califórnia, se as condições climáticas e de recuperação permitirem", disse a agência em uma publicação no X.

O diretor da Nasa, Jared Isaacman, anunciou na quinta-feira que a tripulação retornaria mais cedo do que o planejado devido a um problema médico. Embora não tenha fornecido detalhes, ele afirmou que o astronauta afetado está estável. 

Também esclareceu que o retorno antecipado não é uma emergência, mas sim uma decisão tomada devido a um "risco persistente". 

Os quatro astronautas da Tripulação 11 da Nasa-SpaceX estão em missão desde 1º de agosto. Essas expedições normalmente duram cerca de seis meses, portanto, o retorno à Terra estava previsto para as próximas semanas.

O administrador associado da Nasa, Amit Kshatriya, disse: "Esta é a primeira vez" que eles realizam "uma evacuação médica controlada da espaçonave. Portanto, isso é incomum."

Os tripulantes são os astronautas americanos Michael Fincke e Zena Cardman, o japonês Kimiya Yui e o russo Oleg Platonov.

mdo-jgc/sla/mvl/mel/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar