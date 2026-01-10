Nasa planeja evacuar astronautas da EEI por motivos médicos em 14 de janeiro

"A Nasa e a SpaceX planejam desacoplar a Tripulação 11 da Estação Espacial Internacional a partir das 17h (horário do leste dos EUA) do dia 14 de janeiro, com um pouso previsto para a madrugada do dia 15 de janeiro, na costa da Califórnia, se as condições climáticas e de recuperação permitirem", disse a agência em uma publicação no X.

Os membros da tripulação da Nasa a bordo da Estação Espacial Internacional poderão retornar à Terra já nesta quarta-feira (14), informou a agência espacial americana, após um problema médico forçar seu retorno antecipado.

O diretor da Nasa, Jared Isaacman, anunciou na quinta-feira que a tripulação retornaria mais cedo do que o planejado devido a um problema médico. Embora não tenha fornecido detalhes, ele afirmou que o astronauta afetado está estável.

Também esclareceu que o retorno antecipado não é uma emergência, mas sim uma decisão tomada devido a um "risco persistente".

Os quatro astronautas da Tripulação 11 da Nasa-SpaceX estão em missão desde 1º de agosto. Essas expedições normalmente duram cerca de seis meses, portanto, o retorno à Terra estava previsto para as próximas semanas.

O administrador associado da Nasa, Amit Kshatriya, disse: "Esta é a primeira vez" que eles realizam "uma evacuação médica controlada da espaçonave. Portanto, isso é incomum."