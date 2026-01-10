Milhares de agricultores protestam na Irlanda contra o acordo UE-Mercosul

Vários milhares de agricultores irlandeses protestaram neste sábado (10) contra o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul, um dia depois de os Estados-membros da UE terem aprovado o tratado, apesar da oposição da Irlanda e da França.

Também houve manifestações na Polônia na sexta-feira e bloqueios de estradas na França e na Bélgica, quando a UE aprovou o acordo comercial. Os agricultores temem que o pacto os prejudique e leve a uma entrada maciça de produtos mais baratos procedentes dos países sul-americanos.