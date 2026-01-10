Milhares de agricultores protestam na Irlanda contra acordo UE-Mercosul

Milhares de agricultores irlandeses protestaram neste sábado (10) contra o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, um dia depois de os Estados-membros da UE o terem aprovado, apesar da oposição de vários países, entre eles a Irlanda. Tratores tomaram as estradas de Athlone, no centro da Irlanda, exibindo faixas com slogans como "Parem o UE-Mercosul" e a bandeira da União Europeia com a palavra "Vendidos".

Na sexta-feira, também houve manifestações na Polônia e bloqueios de estradas na França e na Bélgica, enquanto a UE aprovava o acordo comercial, que agora aguarda ratificação do Parlamento Europeu. Os agricultores temem que o pacto os prejudique e leve a uma entrada maciça de produtos mais baratos procedentes dos países da América do Sul. O acordo, negociado ao longo de mais de 25 anos, criaria a maior área de livre comércio do mundo, impulsionando o comércio entre a UE e Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Os agricultores irlandeses temem especificamente que o acordo facilite a entrada de 99.000 toneladas de carne bovina mais barata procedente da América do Sul.