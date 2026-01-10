Manifestantes substituem bandeira da República Islâmica do Irã pela da monarquia em Londres

Um manifestante substituiu brevemente a bandeira da República Islâmica do Irã por uma da antiga monarquia na fachada da embaixada iraniana em Londres, neste sábado (10), durante uma manifestação em apoio ao movimento de protesto no país, disseram testemunhas à AFP.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem na sacada do prédio, localizado perto do Hyde Park, no centro de Londres, retirando a bandeira da República Islâmica sob aplausos das centenas de pessoas reunidas e substituindo-a por uma bandeira decorada com um leão e um sol, símbolos da monarquia.