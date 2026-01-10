Mainz empata com Union Berlin (2-2) e segue na lanterna do Campeonato Alemão

Jogando fora de casa, Mainz vencia por 2 a 0 faltando menos de 15 minutos para o apito final, mas o time da capital conseguiu empatar graças aos gols de Jeong Woo-yeong (77') e Danilho Doekhi (86').

O Mainz continuará por mais uma semana na lanterna do Campeonato Alemão, depois de empatar com o Union Berlin em 2 a 2 neste sábado (10), pela 16ª rodada.

Após este terceiro empate consecutivo no campeonato, o Mainz é o último colocado com nove pontos. Por sua vez, o Union Berlin aparece em nono, com 22 pontos.

Em jogo simultâneo, o Heidenheim recebeu o Colônia (10º) e empatou também em 2 a 2, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento, em 17º.

Duas das partidas previstas para este sábado tiveram que ser adiadas devido às temperaturas extremamente baixas no norte da Alemanha.

O duelo entre St. Pauli e RB Leipzig, assim como a visita do Hoffenheim ao Werder Bremen, não puderam ser disputados por conta das nevascas que causaram o fechamento de escolas e interrupções no transporte público em Hamburgo e Bremen.