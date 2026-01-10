Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Indonésia bloqueia Grok de Elon Musk por gerar imagens pornográficas falsas

A Indonésia anunciou, neste sábado (10), a suspensão temporária do Grok, o assistente de inteligência artificial da plataforma X de Elon Musk, após um escândalo envolvendo imagens pornográficas falsas de pessoas despidas. 

Essas imagens, criadas a partir de fotos ou vídeos de pessoas reais que eram solicitadas ao Grok para que ficassem nuas, provocaram protestos em todo o mundo. 

"Para proteger mulheres, crianças e o público em geral dos riscos de conteúdo pornográfico falso gerado por meio de tecnologia de inteligência artificial, o governo bloqueou temporariamente o acesso ao aplicativo Grok", afirmou a ministra das Comunicações e Digitalização, Meutya Hafid, em comunicado. 

"O governo considera as práticas de 'deepfake' sem consentimento uma grave violação dos direitos humanos, da dignidade e da segurança dos cidadãos no espaço digital", enfatizou o ministério em seu comunicado, que convocou representantes do X para esclarecimentos sobre o assunto. 

Questionado por diversos usuários indignados na plataforma X, o Grok respondeu na sexta-feira que a geração e edição de imagens agora serão reservadas para assinantes pagos.

Essa desativação limitada gerou indignação no Reino Unido, um dos países mais críticos de Elon Musk. 

A medida "simplesmente transforma um recurso que permite a criação de imagens ilegais em um serviço premium" e constitui "um insulto às vítimas de misoginia e violência sexual", denunciou um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. 

Em Bruxelas, a Comissão Europeia "tomou conhecimento das últimas modificações", considerando-as insuficientes.

eua empresas

