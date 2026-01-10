Groenlândia responde a Trump: 'Não queremos ser americanos'

A Groenlândia rejeitou categoricamente a ideia de se tornar um território dos Estados Unidos depois que o presidente americano, Donald Trump, ameaçou novamente usar a força para anexar o território autônomo dinamarquês, rico em minerais. O magnata republicano afirma repetidamente que o controle da ilha é "crucial" para a segurança nacional dos EUA devido ao aumento da atividade militar russa e chinesa no Ártico.

Na sexta-feira, em uma reunião com executivos da indústria petrolífera focada na exploração de petróleo venezuelano, o presidente advertiu que alcançaria seu objetivo na Groenlândia "por bem ou por mal". Os líderes dos cinco partidos no Parlamento da Groenlândia responderam na mesma sexta-feira à noite: "Não queremos ser americanos, não queremos ser dinamarqueses, queremos ser groenlandeses". A declaração inclui os quatro partidos políticos que compõem o governo, assim como o partido da oposição, que defende a rápida independência do território dinamarquês. "O futuro da Groenlândia deve ser decidido pelos groenlandeses", concluíram.

Nas ruas, a ideia também não está sendo bem recebida. Este é o sentimento expresso por Julius Nielsen, um pescador de 48 anos, nas ruas de Nuuk, a capital deste território ártico que foi colônia dinamarquesa até 1953 e conquistou sua autonomia 26 anos depois. "Americanos? Não! Já fomos colônia por muitos anos. Não queremos voltar a ser colônia", disse ele à AFP.

A Dinamarca e outros aliados europeus expressaram alarme com as ameaças de Trump de tomar a ilha, onde Washington mantém uma base militar desde a Segunda Guerra Mundial. - Rivalidade com Rússia e China - A Casa Branca afirmou, sem descartar a opção militar, que o presidente está "ativamente" considerando a possibilidade de comprar a ilha.

Em todo caso, Trump enfatizou na sexta-feira que não permitirá que "a Rússia ou a China ocupem a Groenlândia". Esses dois países aumentaram sua atividade militar na região do Ártico nos últimos anos, embora nenhum deles tenha reivindicado o vasto território, e tanto Nuuk quanto Copenhague refutam o argumento de Trump. "Não concordamos com a ideia de que a Groenlândia seria inundada por investimentos chineses", declarou o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, esta semana.