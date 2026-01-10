EUA preparam plano de três fases para a Venezuela, diz Rubio

Proposta envolve estabilização, recuperação e transição no país latino-americano e está atrelada à abertura do petróleo venezuelano aos EUA.Os Estados Unidos têm um plano de três etapas para a Venezuela, que envolve estabilização, recuperação e transição, disse o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira (07/01). A proposta está diretamente atrelada à abertura do petróleo venezuelano a empresas petrolíferas americanas e, segundo Rubio, previne a Venezuela de "mergulhar no caos". "Essas fases podem acontecer ao mesmo tempo em algum momento. Teremos mais detalhes nos próximos dias, mas sentimos que estamos avançando de uma forma muito positiva", pontuou. Rubio argumentou que a venda de 30 milhões a 50 milhões de barris do petróleo sancionado venezuelano aos Estados Unidos compõe a etapa de estabilização. "Vamos vendê-lo a preços de mercado, não com os descontos que a Venezuela estava obtendo. Esse dinheiro será então administrado de forma que possamos controlar como ele será desembolsado, para beneficiar o povo venezuelano, e não a corrupção ou o regime", afirmou. Já a segunda fase envolve a recuperação. "Consiste em garantir que as empresas americanas, ocidentais e outras tenham acesso ao mercado venezuelano de forma justa", continuou Rubio. Politicamente, o secretário indicou que Washington também apoiará um processo de "reconciliação nacional" dentro da Venezuela, "para que as forças da oposição possam ser anistiadas e libertadas das prisões ou trazidas de volta ao país". Segundo ele, este movimento permite a reconstrução da sociedade civil e abre portas para a terceira fase, o período de transição, que ele não detalhou como ocorrerá. Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou que uma eleição possa ser organizada na Venezuela nos próximos 30 dias. "Processo em andamento" Trump também alertou para a possibilidade de disparar novas operações militares contra a Venezuela se o governo interino não cooperar com suas exigências. "O ponto principal é que existe agora um processo em andamento no qual temos um enorme controle e influência sobre o que essas autoridades interinas estão fazendo e são capazes de fazer", disse Rubio ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth, após uma reunião confidencial com senadores americanos sobre o plano do governo Trump para o país latino-americano. "Mas, obviamente, este será um processo de transição. No final, caberá ao povo venezuelano transformar seu país", completou. Rubio rebateu críticas de que os EUA estariam "improvisando" os desdobramentos da captura de Nicolás Maduro. "O ponto principal é que discutimos detalhadamente o planejamento com eles. Descrevemos tudo para eles", disse o secretário, referindo-se às autoridades venezuelanas. "Não é apenas especulação, isso vai acontecer. Já está acontecendo. O regime não pode mais transportar petróleo e gerar receita, a menos que os EUA permitam", completou. Também nesta quarta-feira, Washington afirmou que pretende não apenas distribuir o petróleo retido, como também controlar "por tempo indefinido" a distribuição dos combustíveis fósseis produzidos na Venezuela. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, ainda destacou que os Estados Unidos têm "máxima influência" sobre as autoridades da Venezuela. gq/le (Reuters, OTS)