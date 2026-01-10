EUA lança ataques 'em larga escala' contra EI na Síria

Os Estados Unidos e forças aliadas lançaram uma série de ataques "em larga escala" contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria, uma nova represália após uma ofensiva em dezembro que matou três americanos nesse país, informou o comando militar central (Centcom) americano.

"Os ataques de hoje tiveram como alvo o Estado Islâmico em toda a Síria" e foi parte da operação Hawkeye, lançada em "resposta direta ao ataque mortal do EI contra forças dos Estados Unidos e da Síria em Palmira", em 13 de dezembro, indicou o Centcom na rede social X.