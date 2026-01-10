Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA lança ataques 'em larga escala' contra EI na Síria

EUA lança ataques 'em larga escala' contra EI na Síria

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos e forças aliadas lançaram uma série de ataques "em larga escala" contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria, uma nova represália após uma ofensiva em dezembro que matou três americanos nesse país, informou o comando militar central (Centcom) americano.

"Os ataques de hoje tiveram como alvo o Estado Islâmico em toda a Síria" e foi parte da operação Hawkeye, lançada em "resposta direta ao ataque mortal do EI contra forças dos Estados Unidos e da Síria em Palmira", em 13 de dezembro, indicou o Centcom na rede social X.

wd/des/val/cr/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar