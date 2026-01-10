EUA atacam a Síria em retaliação contra o Estado Islâmico

O comando central das Forças Armadas dos EUA informou neste sábado, 10, que foram realizados ataques em larga escala contra múltiplos alvos do Estado Islâmico em toda a Síria. Os ataques fazem parte da Operação Hawkeye Strike, que foi lançada e anunciada em 19 de dezembro, sob o comando do presidente americano, Donald Trump. Ela seria uma resposta direta ao que ele chama de "ataque mortal" do Estado Islâmico contra forças dos EUA e da Síria no fim do ano passado, disseram as Forças Armadas na rede X.

A emboscada resultou nas mortes de dois soldados americanos e um intérprete civil dos EUA. "Nossa mensagem permanece forte: se você prejudicar nossos combatentes, nós o encontraremos e o mataremos em qualquer lugar do mundo, não importa o quanto você tente escapar da justiça", acrescentou a postagem. Um funcionário do governo dos Estados Unidos disse à CNN que a operação realizada neste sábado lançou mais de 90 munições de precisão contra mais de 35 alvos, com o uso de mais de duas dezenas de aeronaves. Centenas de soldados americanos continuam mobilizados na Síria como parte da missão de longa data dos EUA de combater o Estado Islâmico, iniciada quando o grupo assumiu rapidamente o controle de uma grande parte do território da Síria e do Iraque em meados da década de 2010. Posteriormente, operações dos Estados Unidos e de países parceiros, combinadas com uma mudança de regime na Síria, eliminaram em grande parte esse controle territorial.