Em entrevista, Milei diz apoiar família Bolsonaro para as eleições de 2026

Autor Agência Estado
O presidente argentino, Javier Milei, apoiou Flávio Bolsonaro para as eleições presidenciais brasileiras deste ano.

"No Brasil, tenho amigos. Os Bolsonaro. Prefiro uma solução com os Bolsonaro e não uma solução com o socialismo do século 21", disse Milei em entrevista ao Oppenheimer Presenta, da CNN em espanhol.

Em resposta, Flávio Bolsonaro postou no X que, além de um amigo, a "Argentina terá um parceiro comercial de verdade no Brasil a partir de 2027!". Seu irmão Eduardo também comentou na rede social: "Milei tem a bússola moral em dia, conhece os perigos do comunismo, socialismo, progressismo e todo esse lixo marxista - a Argentina sentiu na pele com os Kirchner".

O presidente argentino também voltou a confrontar duramente o regime de Nicolás Maduro e ratificou seu alinhamento com os EUA na luta contra as ditaduras.

Javier Milei Flávio Bolsonaro

