Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro anuncia contratação de Gerson

Cruzeiro anuncia contratação de Gerson

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Cruzeiro anunciou neste sábado (10) a contratação do meio-campista Gerson, que estava no Zenit da Rússia e assinou até 2030 com a equipe de Belo Horizonte.

O valor da transferência não foi divulgado, mas segundo a imprensa o clube mineiro pagará 27 milhões de euros (R$ 168 milhões na cotação atual) pelo jogador.

Na última quinta-feira, o proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já havia afirmado que Gerson assinaria com a equipe, que em 2026 está de volta à Copa Libertadores depois de sete anos.

O jogador de 28 anos foi contratado pelo Zenit junto ao Flamengo em julho e fez 15 jogos pelo clube russo na temporada 2025/2026.

"Escolheu o projeto correto. Tem uma Copa do Mundo aí, em junho, e aqui o jogador vai estar mais perto", declarou a jornalistas o agente que intermediou as negociações entre Gerson e Cruzeiro, André Cury.

O meio-campista está no radar do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que já o convocou para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas no ano passado.

erc/rsr/raa/iga/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar