Cruzeiro anuncia contratação de Gerson

O valor da transferência não foi divulgado, mas segundo a imprensa o clube mineiro pagará 27 milhões de euros (R$ 168 milhões na cotação atual) pelo jogador.

O Cruzeiro anunciou neste sábado (10) a contratação do meio-campista Gerson, que estava no Zenit da Rússia e assinou até 2030 com a equipe de Belo Horizonte.

Na última quinta-feira, o proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já havia afirmado que Gerson assinaria com a equipe, que em 2026 está de volta à Copa Libertadores depois de sete anos.

O jogador de 28 anos foi contratado pelo Zenit junto ao Flamengo em julho e fez 15 jogos pelo clube russo na temporada 2025/2026.

"Escolheu o projeto correto. Tem uma Copa do Mundo aí, em junho, e aqui o jogador vai estar mais perto", declarou a jornalistas o agente que intermediou as negociações entre Gerson e Cruzeiro, André Cury.

O meio-campista está no radar do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que já o convocou para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas no ano passado.