City atropela time da 3ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

Um dos artilheiros da tarde foi o atacante ganês Antoine Semenyo, contratado na sexta-feira junto ao Bournemouth por 75 milhões de euros (R$ 468 milhões na cotação atual), segundo a imprensa.

O Manchester City, atual vice-campeão, avançou à quarta fase da Copa da Inglaterra ao vencer o Exeter City (3ª divisão) por 10 a 1 neste sábado (10), com gols de nove jogadores diferentes.

Semenyo marcou pela primeira vez com a camisa dos 'Citizens' (54', 6-0) cinco minutos antes de dar a assistência para Rico Lewis (49') fazer o quinto do time de Manchester.

O Exeter já estava entregue na partida depois de sofrer dois gols contra minutos antes do intervalo, dando à equipe do técnico Pep Guardiola, vice-líder da Premier League, a vantagem de 4 a 0.

Os visitantes, que ocupam a 14ª posição da terceira divisão, marcaram seu gol de honra no minuto 90, antes de Rico Lewis, o único jogador a balançar as redes duas vezes, fechar a goleada do City.

jta/pm/iga/cb