Captura de Maduro: duro golpe para serviços de inteligência cubanos

A captura de Nicolás Maduro e a morte de 32 cubanos durante um ataque das forças americanas à Venezuela representam um duro golpe para os serviços de inteligência de Cuba, reconhecidos por sua eficácia, concordam especialistas. Dois dias após o ataque americano contra um complexo militar em Caracas, Havana confirmou a morte, nessa operação, de 32 integrantes de suas forças de segurança, alguns dos quais provavelmente encarregados da proteção do líder venezuelano. Caracas lamentou a morte de 23 militares.

Entre os cubanos, 21 pertenciam ao Ministério do Interior, que supervisiona os serviços de inteligência, e 11 eram das Forças Armadas Revolucionárias. Não houve divulgação de informações sobre possíveis feridos. Os especialistas consultados pela AFP concordam que a chave da operação militar, minuciosamente preparada durante meses por Washington e mantida em absoluto sigilo, foi "o fator surpresa". "A inteligência cubana (...) convenceu o regime de Maduro e suas agências de segurança de que os Estados Unidos nunca atacariam o território venezuelano", explica José Gustavo Arocha, ex-oficial do Exército venezuelano e especialista do Centro para uma Sociedade Livre e Segura, um think-tank americano especializado em questões de defesa. Da mesma forma, Fulton Armstrong, ex-oficial de inteligência americano e pesquisador para a América Latina na Universidade Americana de Washington, destaca "o fracasso em antecipar o ataque" e em "detectar" a entrada dos helicópteros americanos no território venezuelano.

"Mesmo um aviso de cinco ou dez minutos teria feito uma grande diferença para os guardas e para Maduro", avalia o ex-agente da CIA. Ao mesmo tempo, as forças americanas se beneficiaram de uma informação "incrível" "em tempo real" graças a drones furtivos para vigiar os movimentos do líder venezuelano. A isso se soma um equipamento de combate especialmente sofisticado e "provavelmente a ordem de atirar para matar", ressalta. Outra fragilidade, segundo o ex-embaixador britânico em Cuba e na Venezuela Paul Hare, é que os serviços de inteligência cubanos subestimaram "o acesso dos Estados Unidos à cooperação interna na Venezuela".

O New York Times, citando fontes próximas à operação, afirmou que uma "fonte da CIA dentro do governo venezuelano" monitorou a localização de Nicolás Maduro e facilitou o início da operação. - "Novo ator" - Por muito tempo, os serviços secretos cubanos, formados na época da KGB soviética, gozaram de uma reputação de invencibilidade. Além de terem frustrado cerca de 600 tentativas de assassinato contra o presidente cubano Fidel Castro (1926-2016), são conhecidos pela capacidade de infiltrar agentes ou recrutar altos funcionários estrangeiros, especialmente americanos.

O caso mais recente que veio à tona é o de Víctor Manuel Rocha, ex-embaixador americano condenado em 2024 a 15 anos de prisão após ter atuado por mais de 40 anos como agente encoberto do Estado cubano. Os cubanos "não interpretaram adequadamente a administração Trump, e daí veio seu fracasso catastrófico", sustenta Arocha. A nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, acrescenta, deixa claro o objetivo da supremacia americana na América Latina. Washington denunciou reiteradamente a penetração cubana no aparato de segurança venezuelano, especialmente nos serviços de inteligência civil, na contraespionagem militar e no sistema nacional de identificação.