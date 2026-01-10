Atual campeão, Crystal Palace é eliminado da Copa da Inglaterra por time da 6ª divisão

O modesto Macclesfield, da sexta divisão do futebol inglês, conseguiu um feito neste sábado (10) ao eliminar o atual campeão da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace, com vitória por 2 a 1. Como costuma acontecer na competição mais antiga do mundo, em campo não se viu a diferença de nível entre o 13º da poderosa Premier League e o 14º da National League North.

Dirigido por John Rooney, irmão do ex-atacante da seleção inglesa Wayne Rooney, o clube de Cheshire, ao sul de Manchester, abriu o placar com um gol de cabeça do capitão Paul Dawson (43'). No segundo tempo, Isaac Buckley-Ricketts (60') se esticou para desviar um chute de fora da área de Lewis Fensome e mandou a bola para as redes. Os torcedores do Macclesfield, que jogava em casa, começaram a pedir o terceiro, mas o único gol até o apito final foi de Yeremi Pino, que na reta final descontou para o Palace cobrando falta (90'). Em maio, o time londrino derrotou o Manchester City de Pep Guardiola na final da Copa da Inglaterra e conquistou o primeiro título de sua história. Três meses depois, levantou o Community Shield (Supercopa) ao bater o Liverpool.

"Eu não achava que fosse possível, mas é a prova de que tudo é possível algum dia", declarou Rooney após a vitória do Macclesfield, já considerado pela imprensa inglesa como a maior zebra da história do torneio criado em 1871. "Não tenho explicação para o que vimos hoje. Nesse tipo de jogo, sinceramente, você não precisa de tática, não precisa de técnico. Acho que se você simplesmente mostrar do que é capaz e tiver um pouco de orgulho, o desempenho será diferente, mas hoje nos faltou tudo isso", declarou o técnico do Palace, Olivier Glasner, que escalou um time que incluía os jogadores da seleção inglesa Marc Guéhi e Adam Wharton. O pequeno estádio Moss Rose foi invadido pela multidão após apito final, e entre eles estava o dono do clube, Robert Smethurst, empresário local que possibilitou o conto de fadas.