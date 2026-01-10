Aston Villa elimina Tottenham (2-1) e avança na Copa a Inglaterra

O Aston Villa se classificou para a quarta fase da Copa da Inglaterra neste sábado (10), com uma vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês e sofre mais uma decepção na temporada.

A eliminação em casa diante do terceiro colocado da Premier League se soma a uma série de resultados ruins para os 'Spurs', que agora acumulam quatro derrotas nos últimos sete jogos entre todas as competições.