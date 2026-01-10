Alcaraz bate Sinner em jogo exibição na Coreia do Sul

Alcaraz fechou em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 7-6 (8/6), em uma hora e 47 minutos de jogo, diante de 12 mil espectadores.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, venceu seu grande rival, o italiano Jannik Sinner (N.2), em um jogo exibição disputado neste sábado (10) na cidade de Incheon, na Coreia do Sul.

Os dois melhores tenistas do momento jogaram sem se esforçar demais e não planejam competir até o início do Aberto da Austrália (18 de janeiro - 1º de fevereiro), primeiro Grand Slam do ano, no qual Sinner tentará defender o título de 2025.

Os organizadores sul-coreanos não divulgaram quanto dinheiro os dois jogadores receberam pelo jogo. Segundo a imprensa italiana, o valor pode ter ultrapassado os US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões na cotação atual) para cada um.

Alcaraz, que encerrou sua parceria com o treinador Juan Carlos Ferrero em dezembro, havia dito antes que a partida seria "uma excelente maneira de se preparar" para o único Grand Slam que ainda falta em seu currículo.

Sinner e Alcaraz venceram os últimos oito Grand Slams e serão os grandes favoritos em Melbourne.