Wall Street fecha em alta e com novos recordes do S&P 500 e o Dow Jones

A Bolsa de Nova York fechou em novas máximas nesta sexta-feira (9), após o relatório de emprego de dezembro nos Estados Unidos aumentar as expectativas do mercado sobre cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano). O S&P 500 (+0,65%) e o Dow Jones (+0,48%) atingiram novos recordes no encerramento da sessão, ao terminarem em 6.966,28 pontos e 49.504,07 pontos, respetivamente. O índice Nasdaq subiu 0,81%.

Os Estados Unidos criaram 50 mil postos de trabalho em dezembro, informou o governo nesta sexta-feira, menos do que previam os analistas. A taxa de desemprego recuou ligeiramente para 4,4% frente os 4,5% de novembro. Estes números são "desiguais", disse Angelo Kourkafas, da Edward Jones, à AFP. "Mas reforçaram a hipótese de que o Fed efetuará cortes graduais dos juros em 2026." Os investidores esperam dois cortes das taxas de juro em 2026, segundo o CME FedWatch.