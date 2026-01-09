Venezuela e EUA estudam retomada das relações diplomáticas

A Venezuela informou nesta sexta-feira (9) que iniciou um "processo exploratório" com vistas a retomar as relações com os Estados Unidos, que enviaram uma missão de diplomatas a Caracas quase uma semana depois de bombardear o país para capturar o líder Nicolás Maduro. As relações estão rompidas desde 2019, mas deram uma guinada desde a queda de Maduro com a assinatura de acordos petrolíferos, a libertação de presos políticos a pedido de Washington e, agora, com esta visita de altos funcionários.

O chanceler venezuelano, Yván Gil, indicou que o governo interino de Delcy Rodríguez "decidiu iniciar um processo exploratório de caráter diplomático com o governo dos Estados Unidos da América, voltado ao restabelecimento das missões diplomáticas em ambos os países". O Departamento de Estado americano informou mais cedo a viagem de uma delegação chefiada por John McNamara, responsável pela unidade de assuntos sobre a Venezuela na embaixada em Bogotá. Outros funcionários o acompanham. "Eles viajaram a Caracas para realizar uma avaliação inicial de uma possível retomada gradual das operações", indicou uma fonte americana sob condição de anonimato. Caracas confirmou a visita e anunciou que "uma delegação de diplomatas venezuelanos será enviada aos Estados Unidos para cumprir as tarefas correspondentes".

Um jornalista da AFP constatou a saída de uma caravana de caminhonetes da embaixada em Caracas, fechada pouco depois de Washington não reconhecer a primeira reeleição de Maduro em 2018. Sua segunda reeleição, em 2024, também não foi reconhecida e foi classificada como fraudulenta. Maduro foi capturado em 3 de janeiro durante a incursão militar em Caracas e levado, junto com a esposa, Cilia Flores, para Nova York para responder a um julgamento por narcotráfico.