Venezuela começa a libertar presos políticos sob pressão de Trump

A Venezuela começou a libertar um "número significativo" de presos políticos, o que, segundo o presidente americano Donald Trump, fez com que os Estados Unidos cancelassem uma segunda onda de ataques a este país, após a operação militar lançada em 3 de janeiro para capturar Nicolás Maduro. "A Venezuela está libertando grandes quantidades de presos políticos como sinal de que estão 'buscando a paz' (...). Por esta cooperação, cancelei uma segunda Onda de Ataques prevista", escreveu o mandatário republicano nesta sexta-feira (9) em sua plataforma Truth Social.

Trata-se de "um gesto muito importante e inteligente", acrescentou. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, anunciou na quinta-feira a iminente libertação de um "número importante" de detidos por razões políticas. Pouco depois foram libertados cinco espanhóis, entre eles a ativista de direitos humanos Rocío San Miguel, de dupla nacionalidade. O ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares, assinalou nesta sexta-feira que Madri ainda espera a libertação de outro espanhol.

Este primeiro grupo deve chegar à Espanha nesta sexta-feira. O ex-candidato presidencial Enrique Márquez e do ex-deputado Biagio Pilieri, próximo da líder opositora e prêmio Nobel da Paz María Corina Machado, também foram soltos na quinta-feira. "Já terminou tudo", disse Márquez, detido há um ano, ao ser recebido por seus familiares.

Estas são as primeiras libertações sob a presidência interina de Delcy Rodríguez, que assumiu após os bombardeios dos Estados Unidos. - "Respeitar a vontade do povo venezuelano" - O papa Leão XIV mostrou-se extremamente preocupado com as tensões no Caribe e no Pacífico, pedindo respeito à "vontade do povo venezuelano".

"A escalada de tensões no mar do Caribe e ao longo da costa pacífica americana é motivo de grave preocupação (...) Isto diz respeito em particular à Venezuela, à luz dos acontecimentos recentes", afirmou nesta sexta-feira em sua audiência aos membros do corpo diplomático credenciados junto à Santa Sé. "Renovo o meu apelo para respeitar a vontade do povo venezuelano e preservar os direitos humanos e civis de todos, garantindo um futuro de estabilidade e concórdia", acrescentou o pontífice. Trump, que declarou estar no comando da Venezuela, deve receber na próxima semana María Corina Machado, que se ofereceu para lhe entregar seu Nobel.