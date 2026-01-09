Um morto e 38 desaparecidos após deslizamento de aterro nas Filipinas

Dezenas de trabalhadores ficaram soterrados na tarde de quinta-feira quando uma montanha de lixo desabou no aterro da Binaliw, uma instalação privada na turística cidade de Cebu.

Equipes de resgate buscam sobreviventes nesta sexta-feira(9) após o deslizamento de um aterro sanitário no centro das Filipinas que deixou ao menos um morto e 38 desaparecidos, informaram as autoridades.

Pelo menos 12 foram resgatados e hospitalizados, segundo um comunicado publicado no Facebook por Néstor Archival, prefeito dessa localidade com mais de um milhão de habitantes.

Fotos aéreas divulgadas pela polícia mostravam o que pareciam ser estruturas esmagadas pelo peso do lixo.

Jason Morata, diretor-adjunto de informação pública de Cebu, disse que estas construções abrigavam “escritórios, recursos humanos, administração e pessoal de manutenção” da empresa que administrava o aterro.

“Não sabemos o que causou o desabamento. Não estava chovendo”, disse Marge Parcotello, da polícia de Consolação, cidade vizinha.