UE e Índia fazem 'bons avanços' para acordo comercial

Bruxelas pressiona por um acordo com Nova Délhi, em um contexto de tensão pelas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O comissário europeu de Comércio, Maroš Šefčovič, informou que as duas partes estão próximas de um acordo, após "uma maratona de dois dias de conversas intensas" em Bruxelas com seu colega indiano, Piyush Goyal.

Autoridades da União Europeia (UE) e da Índia afirmaram nesta sexta-feira (9) que se aproximam de um acordo comercial entre o bloco, de 27 nações, e o país mais populoso do mundo.

"Nosso objetivo comum: um acordo comercial e de investimentos equilibrado e mutuamente benéfico, para impulsionar as relações", publicou Šefčovič no X. "Houve bons avanços. Há cada vez menos questões pendentes. Seguiremos trabalhando intensamente nos próximos dias."

Goyal se expressou na mesma linha. "Fizemos bons avanços e proporcionamos uma orientação estratégica às nossas equipes de negociação, e reafirmamos nossa firme determinação política em alcançar um acordo justo, equilibrado e ambicioso", declarou.

Os líderes da União Europeia e da Índia devem participar de uma reunião de cúpula no fim de janeiro. Ambas as partes pressionam para que as negociações sejam concluídas até lá.

As conversas com a Índia coincidiram com a aprovação pelo bloco europeu de um acordo com o Mercosul, o que pode dar origem à maior zona de livre-comércio do mundo.