Trump sobre divulgação antecipada de dado: 'Eles me deram alguns números'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que recebeu alguns números do relatório de emprego e que diante disso os divulgou.

"Eles me deram alguns números e eu os divulguei", afirmou o republicano sem detalhar quem fez a entrega dos dados. Os comentários foram feitos em entrevista durante encontro com representantes do setor petrolífero nesta sexta-feira, 09, na Casa Branca.