Trump sobre divulgação antecipada de dado: 'Eles me deram alguns números'
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que recebeu alguns números do relatório de emprego e que diante disso os divulgou.
"Eles me deram alguns números e eu os divulguei", afirmou o republicano sem detalhar quem fez a entrega dos dados. Os comentários foram feitos em entrevista durante encontro com representantes do setor petrolífero nesta sexta-feira, 09, na Casa Branca.
Trump publicou na noite de quinta, 08, um gráfico em seu perfil na Truth Social com números sobre emprego que só seriam divulgados oficialmente na manhã desta sexta pelo Departamento do Trabalho dos EUA.
A imagem indicava que o setor privado havia criado 654 mil empregos "desde janeiro". O número corresponde a um cálculo feito a partir do relatório mensal de emprego (payroll) do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, em inglês) e é consistente com os dados publicados.