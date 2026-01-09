Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump: Machado pode ser envolvida em algum aspecto da administração da Venezuela -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, pode ter algum envolvimento no governo do país. Os comentários foram feitos em entrevista durante reunião com grandes companhias de petróleo na Casa Branca.

"Machado pode ser envolvida em algum aspecto da administração da Venezuela", disse.

Na quinta-feira, 08, Trump afirmou que a líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz deve viajar a Washington na próxima semana, e disse estar "ansioso" para se reunir com ela.

Em declaração feita em entrevista ao jornal venezuelano La Patilla, publicada na quarta-feira, 7., a líder da oposição afirmou que, com a captura do ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, o país entrou em uma nova fase do processo de transição, que deve ser "o mais curto e rápido possível".

