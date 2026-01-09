Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz ser 'psicologicamente importante' que EUA assumam controle da Groenlândia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente Donald Trump reforçou seu desejo de que os EUA assumam o controle da Groenlândia e alegou que a posse da ilha autônoma que pertence à Dinamarca é "psicologicamente importante" para ele, em trecho de entrevista ao The New York Times, divulgado no Podcast "The Daily" nesta sexta-feira (9).

"Já tivemos tropas na Groenlândia, mas quero lidar com a Groenlândia da maneira correta. Possuir a ilha lhe dá elementos que você não consegue adquirir apenas assinando um documento", disse.

Questionado se recorreria à força militar para alcançar seu objetivo, Trump se recusou a comentar, mas disse acreditar que isso não será necessário.

Ainda na entrevista, Trump afirmou que sempre se dará bem com a Europa, em um momento em que as relações entre Washington e Bruxelas permanecem incertas diante de uma possível invasão da Groenlândia, território rico em matérias-primas cruciais.

Em relação à Venezuela, o presidente americano ressaltou que os EUA estão se dando "muito bem" com o novo governo do pais e com a presidente interina, Delcy Rodríguez. Segundo Trump, Caracas tem fornecido tudo o que os EUA solicitam.

Trump também reiterou que não deseja "matar pessoas" e que, em sua avaliação, foi responsável pelo fim de oito conflitos geopolíticos desde que assumiu a posse, há quase um ano. "Acabei com oito guerras, mas ainda assim não ganhei o Prêmio Nobel da Paz. Eram guerras complicadas de serem encerradas."

