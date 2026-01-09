Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tempestade deixa 380 mil lares sem eletricidade na França

Autor AFP
Tipo Notícia

Cerca de 380 mil lares ficaram sem eletricidade na manhã desta sexta-feira(9) na França, após a tempestade Goretti, que atingiu o noroeste com ventos acima de 200 quilômetros por hora em alguns locais, informou a operadora da rede Enedis. 

A maioria das residências afetadas fica na região da Normandia (266.200), linha de frente da tempestade durante a noite, além da Bretanha (21.000), Picardia (18.500) e Île-de-France (13.500), acrescentou a Enedis. 

Não havia registros de vítimas graves na manhã desta sexta-feira. 

A França emitiu alertas em cerca de trinta departamentos do noroeste e determinou o fechamento das escolas nesta sexta-feira.

