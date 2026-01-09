Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suíça faz minuto de silêncio por vítimas do incêndio de Ano Novo

Autor AFP
Tipo Notícia

A população suíça fez um minuto de silêncio, nesta sexta-feira (9), em homenagem às vítimas do incêndio em um bar da estação de esqui de Crans-Montana, que deixou 40 mortos e 116 feridos na noite de Ano Novo.

A pedido do governo da Confederação e das autoridades eclesiásticas, este silêncio foi seguido por cinco minutos de toques de sinos nas igrejas de todo o país.

Em diversos locais da Suíça, como Genebra, Sion ou Zurique, respeitou-se o minuto de silêncio em empresas, administrações, escolas e até na rua, onde alguns transeuntes pararam ao ouvir os sinos. 

A principal homenagem ocorreu na cidade de Martigny (sudoeste), no cantão do Valais, e contou com cerca de 1.0000 participantes, incluindo os presidentes de França e Itália, Emmanuel Macron e Sergio Mattarella, cujos países tiveram vários mortos e feridos na tragédia.

A cerimônia foi transmitida em telões na estação de Crans-Montana, coberta nesta sexta-feira por um espesso manto de neve, onde centenas de moradores e turistas puderam acompanhá-la ao vivo, alguns muito emocionados.

"Nosso país está devastado por esta tragédia", afirmou o presidente suíço, Guy Parmelin, durante a cerimônia. "Prestamos homenagem à memória dos que faleceram e nos solidarizamos com aqueles que enfrentam um longo caminho de recuperação", acrescentou. 

Em seu discurso, o mandatário também instou o sistema de Justiça a "esclarecer os erros e aplicar as consequências sem demora nem indulgência". "Isto é uma responsabilidade moral, assim como um dever do Estado", assinalou. 

Na mesma linha, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse em Roma que "os responsáveis devem ser identificados e processados. O que aconteceu em Crans-Montana não é uma tragédia (...) é resultado de muita gente que não fez o seu trabalho", denunciou.

Os investigadores deverão elucidar as responsabilidades dos proprietários Jacques e Jessica Moretti, um casal de franceses. Eles foram interrogados nesta sexta-feira pelo Ministério Público em Sion, a capital regional.

Segundo uma fonte próxima ao caso, ambos foram colocados em prisão preventiva. 

A origem do incêndio suscita inúmeras perguntas, assim como polêmicas, em particular o fato de que o bar não era inspecionado desde 2019.

