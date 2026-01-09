Starmer diz que "mais precisa ser feito para proteger" o Ártico em ligação com Trump

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "mais precisa ser feito para proteger" a região do Ártico e concordou com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a "necessidade de deter uma Rússia cada vez mais agressiva no extremo norte" durante uma ligação com o líder norte-americano, informou o governo britânico em comunicado.

De acordo com a nota, Starmer ainda falou com Trump sobre "segurança euro-atlântica", após temores de que o presidente dos EUA possa usar força militar para tomar a Groenlândia, depois da captura do venezuelano Nicolás Maduro.