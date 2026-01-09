Síria anuncia cessar-fogo após dias de confrontos com combatentes curdos em Aleppo

Segundo o ministério, a trégua entrou em vigor às 3h horário local nos bairros de Sheikh Maqsoud, Achrafieh e Bani Zaid, com prazo de seis horas para a retirada de grupos armados. Os militantes poderiam levar "armas leves pessoais" e receberiam escolta até o nordeste do país, controlado pelas Forças Democráticas Sírias (SDF).

O Ministério da Defesa da Síria anunciou nesta sexta-feira (9) um cessar-fogo após três dias de confrontos entre forças do governo e combatentes curdos em Aleppo, no norte do país, que deslocaram dezenas de milhares de pessoas.

Não houve resposta pública imediata das SDF. Um conselho local curdo rejeitou os apelos para evacuação e afirmou: "Não aceitaremos as pressões impostas sobre nós nem os apelos à rendição". O comunicado acrescentou que o grupo não confia no governo de Damasco para garantir sua segurança e decidiu permanecer nos bairros e defendê-los.

Apesar do anúncio, nenhum combatente deixou a área dentro do prazo, e ônibus preparados para a evacuação permaneceram vazios. O governador de Aleppo, Azzam al-Gharib, visitou os bairros disputados durante a noite escoltado por forças de segurança. O enviado dos Estados Unidos para a Síria, Tom Barrack, elogiou o cessar-fogo em publicação na rede X e disse que Washington trabalha para estender a trégua além das seis horas previstas.

Os confrontos começaram na terça-feira, com bombardeios e ataques com drones, e deslocaram cerca de 142 mil pessoas. As forças curdas afirmam que ao menos 12 civis morreram em áreas de maioria curda, enquanto autoridades sírias relatam nove mortes em regiões sob controle do governo. Cada lado acusa o outro de atingir deliberadamente civis e infraestrutura. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.