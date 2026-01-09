Rússia usa míssil hipersônico contra Ucrânia em ataque massivo

É a segunda vez que Moscou lança esse projétil contra Kiev. O míssil Oreshnik pode chegar a dez vezes a velocidade do som e, inclusive, pode transportar ogivas nucleares. O armamento é tido como uma das armas mais avançadas do país.

O Ministério da Defesa russo disse que o lançamento do projétil foi uma resposta a uma suposta tentativa de drone ucraniano de atacar uma das residências do presidente Vladimir Putin no mês passado, segundo informa a imprensa oficial russa. Kiev nega o ataque a umas das residências de Putin.

Esta foi a segunda vez que os russos usaram esse tipo de arma contra o país vizinho. O primeiro ataque com um míssil Oreshnik ocorreu no fim de 2024.

Os alvos teriam sido infraestruturas críticas na Ucrânia, segundo o governo russo, que acrescentou que foram utilizados drones de ataque, armamento terrestre e marítimo de alta precisão e longo alcance.