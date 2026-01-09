Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia usa míssil hipersônico contra Ucrânia em ataque massivo

Autor Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

Durante as negociações para um acordo de paz, a Rússia lançou míssil hipersônico de médio alcance Oreshnik contra a Ucrânia em um ataque massivo de drones entre a noite dessa quinta-feira (8) e a madrugada desta sexta-feira (9). 

É a segunda vez que Moscou lança esse projétil contra Kiev. O míssil Oreshnik pode chegar a dez vezes a velocidade do som e, inclusive, pode transportar ogivas nucleares. O armamento é tido como uma das armas mais avançadas do país. 

O Ministério da Defesa russo disse que o lançamento do projétil foi uma resposta a uma suposta tentativa de drone ucraniano de atacar uma das residências do presidente Vladimir Putin no mês passado, segundo informa a imprensa oficial russa. Kiev nega o ataque a umas das residências de Putin.

Esta foi a segunda vez que os russos usaram esse tipo de arma contra o país vizinho. O primeiro ataque com um míssil Oreshnik ocorreu no fim de 2024.

Os alvos teriam sido infraestruturas críticas na Ucrânia, segundo o governo russo, que acrescentou que foram utilizados drones de ataque, armamento terrestre e marítimo de alta precisão e longo alcance.

"Os alvos do ataque foram atingidos", disse em um comunicado, descrevendo os alvos como uma fábrica que produz drones usados ​​no suposto ataque contra a residência de Putin, bem como infraestrutura de energia.

Míssil

Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que o seu país foi alvo do míssil Oreshnik, além de 22 mísseis de cruzeiro e outros 13 mísseis balísticos. O presidente ucraniano alega que prédios residenciais foram atingidos.

Segundo ele, foram detectados o uso de 242 drones no ataque e, até o momento, confirmou-se quatro mortes apenas na capital, Kiev, além de dezenas de feridos.

“É necessária uma reação clara do mundo. Acima de tudo, dos Estados Unidos, cujos sinais a Rússia realmente leva em consideração. A Rússia precisa receber sinais de que é sua obrigação se concentrar na diplomacia e precisa sentir as consequências cada vez que se concentra novamente em assassinatos e na destruição de infraestrutura”, disse Zelensky.

