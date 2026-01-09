Rússia ataca a Ucrânia com drones e mísseis e mata três em Kiev

A Rússia atacou a Ucrânia com drones e mísseis na madrugada desta sexta-feira (9). Segundo autoridades ucranianas, três pessoas morreram e 16 ficaram feridas em Kiev.

Vários distritos da capital ucraniana foram atingidos no ataque, disse o chefe da Administração Militar da cidade, Tymur Tkachenko. No distrito de Desnyanskyi, um drone caiu no telhado de um prédio de vários andares. Em outro endereço no mesmo distrito, os dois primeiros andares de um prédio residencial foram danificados.