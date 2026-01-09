Reino Unido vai destinar US$ 270 milhões a eventual destacamento na Ucrânia

O gasto, incluído no orçamento militar de 2026, vai permitir "oferecer novos veículos, sistemas de comunicação e capacidade de proteção contra drones, e garantir que as tropas britânicas estejam prontas para ser mobilizadas", detalhou o ministério. Além disso, a produção de drones interceptadores Octopus terá início neste mês no Reino Unido, "para reforçar a defesa aérea da Ucrânia", acrescentou.

O Reino Unido vai destinar US$ 270 milhões para preparar seu Exército em um eventual destacamento multinacional na Ucrânia, caso seja alcançado um cessar-fogo com a Rússia, anunciou nesta sexta-feira (9) o Ministério da Defesa britânico.

O ministro britânico da Defesa, John Healey, esteve hoje em Kiev, para uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

O anúncio foi feito no contexto de uma declaração de intenções assinada na última terça-feira pelo Reino Unido e pela França, em que ambos afirmaram que estão dispostos a enviar soldados para manter a paz em caso de cessar-fogo.

O primeiro-ministro Keir Starmer prometeu revelar "o quanto antes" os detalhes da declaração de intenções, e ressaltou que o Parlamento britânico deve se pronunciar sobre qualquer envio de tropas à Ucrânia.

O plano é rejeitado pela Rússia, cuja porta-voz diplomática alertou ontem que uma presença militar ocidental na Ucrânia constituiria para Moscou "um alvo legítimo".