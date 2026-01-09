Protestos contra operações de fiscalização federal após tiroteios em Minneapolis e Portland

Enquanto a raiva e a indignação tomavam as ruas de Minneapolis devido ao assassinato de uma mulher por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), um novo tiroteio envolvendo agentes federais em Portland, no Oregon, deixou duas pessoas feridas, provocou mais protestos e aumentou a análise das operações de fiscalização nos Estados Unidos. Na noite de quinta-feira, 8, centenas de pessoas protestaram contra o assassinato de Renee Good, marchando sob chuva congelante por uma das principais avenidas de Minneapolis, gritando "ICE fora agora" e exibindo cartazes com os dizeres "Gelo assassino fora das nossas ruas". Mais cedo, os manifestantes expressaram sua indignação em frente a uma instalação federal que serve como centro para a mais recente repressão do governo à imigração em uma grande cidade.

Na manhã desta sexta-feira, 9, equipes da prefeitura removeram barricadas improvisadas feitas de entulho, incluindo latas de lixo e árvores de Natal, que bloqueavam as ruas na área do tiroteio de quarta-feira, 7, a fim de manter as vias abertas. No entanto, autoridades de Minneapolis afirmaram que não removeriam o memorial criado pela comunidade no local. Cerca de 15 toneladas (13,6 toneladas métricas) de entulho, incluindo metal e pneus, foram removidas, segundo as autoridades. O tiroteio em Portland, no estado de Oregon, ocorreu na tarde de quinta-feira em frente a um hospital. Um homem e uma mulher foram baleados dentro de um veículo, e o estado de saúde deles não foi divulgado imediatamente. O FBI e o Departamento de Justiça do Oregon estão investigando o caso. O prefeito de Portland, Keith Wilson, e o conselho municipal pediram ao ICE que encerrasse todas as operações na cidade até que uma investigação completa fosse concluída. Centenas de pessoas protestaram na noite de quinta-feira em frente ao prédio do ICE. No início da manhã desta sexta-feira, a polícia de Portland informou que algumas prisões foram efetuadas depois que os policiais pediram aos manifestantes que se deslocassem para a calçada, já que o trânsito na área permanecia livre. Assim como fez após o tiroteio de quarta-feira em Minneapolis, o Departamento de Segurança Interna defendeu as ações dos policiais em Portland, alegando que o incidente ocorreu depois que um venezuelano com supostos vínculos com gangues e envolvido em um tiroteio recente tentou transformar seu veículo em uma arma para atingir os policiais. Ainda não está claro se as imagens de vídeo de testemunhas corroboram essa versão.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, o presidente Donald Trump e outros membros de sua administração caracterizaram repetidamente o tiroteio em Minneapolis como um ato de legítima defesa e retrataram Renee como uma vilã, sugerindo que ela usou seu veículo como arma para atacar o policial que atirou nela. O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que o tiroteio foi justificado e que Renee, uma mãe de três filhos de 37 anos, foi uma "vítima da ideologia de esquerda". "Posso acreditar que a morte dela é uma tragédia, ao mesmo tempo que reconheço que foi uma tragédia criada por ela mesma", disse Vance, observando que o policial que a matou ficou ferido durante uma prisão em junho passado.

Mas autoridades estaduais e locais, assim como manifestantes, rejeitaram essa caracterização. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou que as gravações em vídeo mostram que o argumento da legítima defesa é "um absurdo". Uma repressão à imigração rapidamente se torna mortal O tiroteio em Minneapolis ocorreu no segundo dia da repressão à imigração promovida pelo governo Trump nas cidades gêmeas de Minneapolis e St. Paul, que o Departamento de Segurança Interna classificou como a maior operação de fiscalização de imigração da história. Mais de 2.000 agentes participam da operação e Kristi afirmou que mais de 1.500 pessoas já foram presas.

O incidente provocou uma reação imediata na cidade onde a polícia matou George Floyd em 2020, com centenas de pessoas comparecendo ao local para expressar sua indignação contra os agentes do ICE, e o distrito escolar cancelando as aulas pelo resto da semana como medida de precaução. A morte de Renee - pelo menos a quinta ligada às operações de imigração desde que Trump assumiu o cargo - repercutiu muito além de Minneapolis, com protestos ocorrendo ou previstos esta semana em muitas grandes cidades dos EUA. Quem irá investigar?